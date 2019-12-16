«13 миллиардов долларов». Путин рассказал о росте экспорта российского оружия в 2019 году

Глава государства 16 декабря провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными странами. Во время мероприятия обсуждались итоги 2019 года, а также перспективные направления взаимодействия с ключевыми партнерами.

На заседании Владимир Путин отметил, что в этом году экспорт военной техники в России вырос.

«Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 млрд долларов. Это более чем на 2 млрд с лишним больше, чем за тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — сказал президент.