«13 миллиардов долларов». Путин рассказал о росте экспорта российского оружия в 2019 году
Президент России Владимир Путин 16 декабря назвал объемы поставок российской военной техники за рубеж в 2019 году
Глава государства 16 декабря провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными странами. Во время мероприятия обсуждались итоги 2019 года, а также перспективные направления взаимодействия с ключевыми партнерами.
На заседании Владимир Путин отметил, что в этом году экспорт военной техники в России вырос.
«Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 млрд долларов. Это более чем на 2 млрд с лишним больше, чем за тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — сказал президент.
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Также Путин сообщил, что в России сохраняется стабильный уровень спроса заказов на вооружение. На сегодняшний день он превышает 50 млрд долларов, сообщается на сайте Кремля.
«Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», — заключил российский лидер.
Как писали Юга.ру, в 2012 году Владимир Путин заявил, что власти не собираются вступать в гонку вооружений, но ни у кого не должно быть сомнений в эффективности российского ядерного оружия. Уже в 2018 году глава государства рассказал, что на вооружение страны поступили новые баллистические ракеты, в том числе для подводных лодок, а также ракетные подводные крейсеры.
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