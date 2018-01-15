Минэкономразвития признало неудавшимися попытки легализовать самозанятых
Глава Минэкономразвития Максим Орешки предложил новый способ легализации самозанятых россиян и заявил, что прежние меры не дали нужного результата
Эта тема обсуждалась на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором обсуждалась нагрузка на бюджеты регионов.
«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. Всего лишь сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус», — цитирует Орешкина РБК.
Так, по данным ФНС на 1 декабря, в России зарегистрированы всего 813 самозанятых, причем в некоторых регионах может не быть ни одного.
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Орешкин подчеркнул, что режим, который нужен для самозанятых, должен быть в первую очередь удобным. Также, по его словам, нужно ввести удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам, когда они должны будут платить процент с конкретных операций, и предложить им дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам. По его словам, Минэкономразвития скоро сформулирует предложения по таким преференциям.
Как сообщали Юга.ру, правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года. К ним относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями (няни, сиделки, репетиторы, водители и т. д.).
Предполагается, что изменения в законодательстве позволят им заниматься предпринимательством без регистрации ИП, хотя раньше деятельность без регистрации и лицензии могла наказываться по УК. В частности, чтобы эти люди вышли из теневого сектора экономики и начали платить налоги, в России приняли закон, который в 2017 и в 2018 годах освобождает от их уплаты нянь, репетиторов и домработниц.
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