Минэкономразвития признало неудавшимися попытки легализовать самозанятых

Глава Минэкономразвития Максим Орешки предложил новый способ легализации самозанятых россиян и заявил, что прежние меры не дали нужного результата

Так, по данным ФНС на 1 декабря, в России зарегистрированы всего 813 самозанятых, причем в некоторых регионах может не быть ни одного.

«То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. Всего лишь сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус», — цитирует Орешкина РБК .

Орешкин подчеркнул, что режим, который нужен для самозанятых, должен быть в первую очередь удобным. Также, по его словам, нужно ввести удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам, когда они должны будут платить процент с конкретных операций, и предложить им дополнительные возможности по банковскому кредитованию и другим инструментам. По его словам, Минэкономразвития скоро сформулирует предложения по таким преференциям.

Как сообщали Юга.ру, правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года. К ним относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями (няни, сиделки, репетиторы, водители и т. д.).

Предполагается, что изменения в законодательстве позволят им заниматься предпринимательством без регистрации ИП, хотя раньше деятельность без регистрации и лицензии могла наказываться по УК. В частности, чтобы эти люди вышли из теневого сектора экономики и начали платить налоги, в России приняли закон, который в 2017 и в 2018 годах освобождает от их уплаты нянь, репетиторов и домработниц.