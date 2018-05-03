Минфин предложил ввести налог на доходы самозанятых и ИП

Министерство финансов РФ разрабатывает законопроект о введении с 2019 года специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей - налога на профессиональный доход

Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Илья Трунин. Ставку налога предлагается установить в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам. Обсуждаемый лимит доходов за год, к которым может применяться такая система — 10 млн рублей.

«Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП», — цитирует Трунина «Интерфакс».

По его словам, оплата налога будет производиться через специальное мобильное приложение, которое будет ежемесячно отражать получаемые доходы. Трунин уточнил, что этот налог будет заменять собой НДФЛ, то есть повторно они не будут облагаться никакими другими налогами.

Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года — однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.