Минфин предложил ввести налог на доходы самозанятых и ИП
Министерство финансов РФ разрабатывает законопроект о введении с 2019 года специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей - налога на профессиональный доход
Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Илья Трунин. Ставку налога предлагается установить в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам. Обсуждаемый лимит доходов за год, к которым может применяться такая система — 10 млн рублей.
«Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП», — цитирует Трунина «Интерфакс».
По его словам, оплата налога будет производиться через специальное мобильное приложение, которое будет ежемесячно отражать получаемые доходы. Трунин уточнил, что этот налог будет заменять собой НДФЛ, то есть повторно они не будут облагаться никакими другими налогами.
Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года — однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.
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Как сообщали Юга.ру, правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года. К этой категории относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями (няни, сиделки, репетиторы, водители и т. д.).
Предполагается, что изменения в законодательстве позволят им заниматься предпринимательством без регистрации ИП, хотя раньше деятельность без регистрации и лицензии могла наказываться по УК. В частности, чтобы эти люди вышли из теневого сектора экономики и начали платить налоги, в России приняли закон, который в 2017 и в 2018 годах освобождает от их уплаты нянь, репетиторов и домработниц.
В 2017 году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.
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