«ЮгСтройИнвест» объявил о старте продаж в новом, 32 литере «Губернского»

Для удобства жильцов с детьми в «Губернском» построено два детских сада на 280 и 300 мест и школа на 1550 мест. Любителей спорта здесь ждут современные спортивные площадки, воркаут-зона, крытый тренажерный зал, роллердром. Застройщик позаботился и о жильцах с питомцами — в микрорайоне есть специальная площадка для выгула собак.

«Для будущих новоселов 32 литера мы сделали и подземную парковку на 102 машины. Это не только разгрузит, но и обезопасит дворы. 32 литер стал пятым домом в “Губернском”, купить квартиру в котором можно будет с использованием эскроу-счетов, то есть со 100-% защитой вложений дольщиков», — рассказала начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» Елена Богачёва.

За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» — в пятерке лидеров страны по объему ввода жилья в эксплуатацию, возведя 168 домов общей площадью свыше 3,5 млн квадратных метров, 11 детсадов и 4 школы.