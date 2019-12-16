«ЮгСтройИнвест» объявил о старте продаж в новом, 32 литере «Губернского»
16 декабря «ЮгСтройИнвест» запустил продажи квартир в 32 литере «Губернского»
Среди отличий микрорайона «Губернский» — выгодная цена жилья, праздничные скидки и развитая инфраструктура. «ЮгСтройИнвест» следует принципам комплексной застройки, занимаясь благоустройством своих микрорайонов.
Для удобства жильцов с детьми в «Губернском» построено два детских сада на 280 и 300 мест и школа на 1550 мест. Любителей спорта здесь ждут современные спортивные площадки, воркаут-зона, крытый тренажерный зал, роллердром. Застройщик позаботился и о жильцах с питомцами — в микрорайоне есть специальная площадка для выгула собак.
«Для будущих новоселов 32 литера мы сделали и подземную парковку на 102 машины. Это не только разгрузит, но и обезопасит дворы. 32 литер стал пятым домом в “Губернском”, купить квартиру в котором можно будет с использованием эскроу-счетов, то есть со 100-% защитой вложений дольщиков», — рассказала начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» Елена Богачёва.
За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» — в пятерке лидеров страны по объему ввода жилья в эксплуатацию, возведя 168 домов общей площадью свыше 3,5 млн квадратных метров, 11 детсадов и 4 школы.
Читайте также
Статьи ПартнерскийExperience отель появится в Веселовке. Когда и что это такое?
Автор проекта рассказывает об идее и о том, как менять среду вокруг
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.