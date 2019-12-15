Пассажир рейса Москва — Краснодар угрожал взорвать в самолете гранату

В Москве полицейские сняли с самолета мужчину, который угрожал взорвать гранату на рейсе в Краснодар

Самолет Boeing-737 из московского аэропорта Домодедово 15 декабря должен был вылетать в Краснодар. Один из пассажиров пригрозил взорвать в салоне гранату, после чего его задержали и доставили в полицию, сообщили РЕН ТВ.

Сейчас специалисты проверяют багаж и салон самолета, вылет судна задержали. В онлайн-табло краснодарского аэропорта нет текущей информации о самолете авиакомпании «Сибирь» (S7), который должен прилететь в краевую столицу в 16:00. По данным московского аэропорта, на 16:00 рейс готовится к вылету.