Пассажир рейса Москва — Краснодар угрожал взорвать в самолете гранату
В Москве полицейские сняли с самолета мужчину, который угрожал взорвать гранату на рейсе в Краснодар
Самолет Boeing-737 из московского аэропорта Домодедово 15 декабря должен был вылетать в Краснодар. Один из пассажиров пригрозил взорвать в салоне гранату, после чего его задержали и доставили в полицию, сообщили РЕН ТВ.
Сейчас специалисты проверяют багаж и салон самолета, вылет судна задержали. В онлайн-табло краснодарского аэропорта нет текущей информации о самолете авиакомпании «Сибирь» (S7), который должен прилететь в краевую столицу в 16:00. По данным московского аэропорта, на 16:00 рейс готовится к вылету.
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