Авиадебошира с рейса Сочи — Москва отправили на принудительное лечение

Краснодарский край, Вся Россия

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В ноябре краснодарский суд отправил авиадебошира из Санкт-Петербурга на принудительное лечение

17 октября 2018 года самолет Сочи — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за пьяного пассажира, устроившего дебош на борту. Во время полета 35-летний житель Санкт-Петербурга вел себя агрессивно, ругался, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования, создавал угрозу безопасности на борту. Командир принял решение сделать вынужденную посадку в Краснодаре и снять дебошира с рейса. Когда судно приземлилось, мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Против жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Советский районный суд Краснодара постановил отправить авиадебошира на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, сообщили 14 ноября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Видео задержания дебошира в 2018 году:

Пьяные пассажиры нередко совершают дебоши во время авиаперелета. Например, 29 января 2019 года пассажирский самолет Санкт-Петербург — Анталья совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что пьяный пассажир ударил стюардессу. Его приговорили к двум месяцам содержания под стражей. Ранее, 2 января на борту Сочи — Москва дебош устроил хоккеист Олег Сапрыкин. 16 августа в Краснодаре из-за пьяного пассажира сел самолет Тель-Авив — Санкт-Петербург.

Для борьбы с подобными случаями авиаперевозчикам с 4 июня 2018 года разрешили составлять черные списки пассажиров. По новым правилам Воздушного кодекса, дебоширы попадают туда автоматически.

Авиация Аэропорты Краснодар Сочи Суд Хулиганство

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