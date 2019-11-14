Авиадебошира с рейса Сочи — Москва отправили на принудительное лечение

17 октября 2018 года самолет Сочи — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за пьяного пассажира, устроившего дебош на борту. Во время полета 35-летний житель Санкт-Петербурга вел себя агрессивно, ругался, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования, создавал угрозу безопасности на борту. Командир принял решение сделать вынужденную посадку в Краснодаре и снять дебошира с рейса. Когда судно приземлилось, мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Против жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Советский районный суд Краснодара постановил отправить авиадебошира на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, сообщили 14 ноября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.