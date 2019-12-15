Списанная подлодка затонула, а затем всплыла в Крыму

В Севастополе в ночь на 15 декабря затонул и всплыл плавучий док с подлодкой

По предварительной информации, списанный плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 не принадлежат структурам Черноморского флота. Они затонули в Южной бухте Севастополя, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Информации о пострадавших нет.

По данным источника «Интерфакса», подводная лодка уже всплыла и находится на плаву. Возможно, субмарина затонула из-за технического состояния дока.

Официальные комментарии от Черноморского флота и Минобороны России пока не публиковались. Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года в море у Севастополя нашли корму русской подводной лодки «Камбала», затонувшей в 1909 году. Субмарина столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав», который разрезал ее на две части. Тогда погибли 20 человек.