У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году подводную лодку

Крым

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В море у Севастополя нашли корму русской подводной лодки «Камбала», затонувшей в 1909 году

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский рассказал, что корма лодки лежит на траверсе бухты Круглой на глубине 63 метров с возвышением над грунтом 3 метра. Объект хотят изучить с помощью глубоководных роботов.

«Камбала» затонула 29 мая 1909 года из-за инцидента во время учений — субмарина столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав». Подводная лодка была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 м. Погибли 20 человек, сообщает RT.

Наука Севастополь
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