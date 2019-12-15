На Кубани зерновоз раздавил легковушку, погиб мужчина

Краснодарский край

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Под Новороссийском 14 декабря мужчина погиб в ДТП, в котором большегруз раздавил машину

Авария случилась в 15:50 на трассе Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 26-летний водитель грузового автомобиля ехал в сторону Новороссийска, не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и перевернулся на машину Toyota. 

В результате на месте аварии погиб 50-летний водитель легковой машины, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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Напомним, похожее ДТП произошло в Новороссийске в начале года. Там 43-летний мужчина на грузовике МАЗ с грузовым контейнером наехал на бордюр, после чего прицеп перевернулся на автомобиль Mazda Efini, который ехал рядом. Погибла 33-летняя пассажирка легковушки, которая оказалась сотрудницей полиции.

Позже выяснилось, что водитель большегруза находился в состоянии наркотического опьянения.

ДТП Новороссийск смерть

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