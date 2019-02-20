СК: Водитель грузовика, насмерть придавившего сотрудницу полиции в иномарке, был под наркотиками

Следственный комитет 20 февраля сообщил, что водитель грузовика, насмерть придавившего девушку в машине неделю назад, был под воздействием наркотиков

Как сообщали Юга.ру, вечером 12 февраля 43-летний мужчина на грузовике МАЗ с грузовым контейнером, сворачивая с улицы Кутузовской, наехал на бордюр, после чего прицеп перевернулся на автомобиль Mazda Efini, который двигался рядом.

В результате аварии погибла 33-летняя пассажирка легковой машины Евгения Рендевич, которая оказалась сотрудницей полиции. У нее остались двое детей.