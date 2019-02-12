В Новороссийске груженый контейнер рухнул и раздавил иномарку, погибла девушка

Вечером 12 февраля в результате ДТП с участием контейнеровоза и автомобиля в Новороссийске погибла пассажирка легковушки

Инцидент произошел в 21:04 на перекрестке улиц Кутузовской и Видова.

«По предварительным данным, при повороте контейнеровоз наехал на бордюр, в результате чего контейнер упал на легковой автомобиль Маzdа», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель иномарки не пострадал. Девушку-пассажира извлекли экстренные службы, она погибла. Она оказалась сотрудницей ППС Новороссийска.

Дорога в районе ДТП перекрыта. На месте работают сотрудники ДПС и следователи.