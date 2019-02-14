У сотрудницы полиции, погибшей в ДТП с фурой в Новороссийске, остались двое детей
Краснодарский край Оксана Васильченко
У Евгении Рендевич, которая погибла в ДТП с контейнеровозом 12 февраля в Новороссийске, остались двое детей
Как сообщали Юга.ру, авария произошла на перекрестке улиц Кутузовской и Видова. Контейнеровоз поворачивал и наехал на бордюр, после чего контейнер упал на автомобиль Маzdа. В результате погибла сотрудница ППС Новороссийска, которая была в легковушке.
По данным «Нашей газеты», Маzdа была праворульная. Женщина сидела на переднем пассажирском сидении. Водитель не пострадал.
Выяснилось, что сотруднице полиции было 33 года. У нее остались двое детей.
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