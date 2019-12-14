В Госдуме обсуждают уголовное наказание для уклоняющихся от лечения наркоманов

В России может появиться уголовная ответственность для людей, которые употребляют наркотики и отказываются от принудительного лечения

Сейчас, согласно законодательству, суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Но есть те, кто уклоняется от исполнения этой обязанности.

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит поправки в УК, которые вводили бы за такое уклонение от решения суда уголовную ответственность. Наказывать уклонистов Нилов предлагает лишением свободы на срок о т четырех до шести месяцев. При этом он подчеркнул, что это не будет обычная колония.

«Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жёстких условиях проходить так называемое переламывание», — рассказал депутат RT.

По его словам, эта мера призвана решить две основные проблемы: «изолировать опасного для общества гражданина» и дать наркоману шанс спасти свою жизнь.

Действующим законодательством установлена административная ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ: штраф до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток. В случае согласия на принудительное лечение, человек освобождается от административной ответственности.

Как писали Юга.ру, ранее Нилов предложил депортировать из России и пожизненно запретить въезд в страну осужденным за наркотики иностранцам, а также прировнять наркоторговлю к терроризму.