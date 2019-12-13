«У меня сейчас все есть в жизни». Алина Загитова отказалась от выступлений

«У меня сейчас все есть в жизни, и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что не уходит из спорта, но участвовать в чемпионате России, который пройдет в Красноярске, не будет. Также пропустит чемпионаты мира и Европы, так как «проходить отбор необходимо по спортивному принципу».

В свою очередь тренер спортсменки Этери Тутберидзе заявила, что ожидает от воспитанницы, что она со временем изменит решение. По ее словам, оно не было случайным.

«Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу», — рассказала Туберидзе.

Специалист добавила, что Загитова продолжит тренироваться, чтобы у нее была возможность возобновить карьеру.

«Мне кажется, Алина все равно без этого не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. (...) Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она поскорее соскучилась и вернулась обратно», — пояснила тренер, передает RT.

17-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, чемпионка мира-2019, победительница чемпионата Европы-2018. Также в 2018 году она выиграла чемпионат России, годом ранее — финал Гран-при. У нее есть награды и в других международных турнирах.

Международный союз конькобежцев по итогам сезона-2018/19 признал Загитову лучшей фигуристкой мира.