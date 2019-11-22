КТТУ попросило разобраться с таксистами, мешающими гортранспорту у вокзала в Краснодаре

Организация сообщила, что основные сложности начинаются, когда на вокзал прибывает поезд «Ласточка» — с 10:00 до 11:00 и 22:00 до 23:00. В это время площадь перед вокзалом хаотично заполняют такси и частные машины, из-за чего муниципальному транспорту не остается места ни на остановке, ни около нее, сообщило трамвайно-троллейбусное управление в своем инстаграме. При этом отмечается, что остановка является конечной для девяти троллейбусов и автобусов.

«Зачастую можно наблюдать, как легковушка паркуется прямо перед бампером троллейбуса и спокойно ждет посадки всего одного пассажира, блокируя своими действиями посадку в муниципальный транспорт нескольких десятков человек!», — отметили в КТТУ.

Кроме того, из-за таких стоянок за несколько кварталов до вокзала образуются пробки. Предприятие добавило, что выезд 13-метрового транспорта с площади тоже стал затрудненным, «так как вокруг разворотного кольца собирается целый "круг почета" такси». А это, в свою очередь, вызывает аварии.

Для решения проблемы на площадь приехали полицейские и представители администрации Краснодара. Совместно они решили, что на территории необходимо изменить градус разворота, закрепить полусферы, которые стоят в кольце, и обновить разметку. Кроме того, на площади планируют установить дополнительные запрещающие знаки и сделать контроль ДПС постоянным.

Как ранее сообщали Юга.ру, ФАС решила проверить всех перевозчиков города, включая КТТУ. Их заподозрили в сговоре при подъеме цен на проезд.