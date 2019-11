КТТУ попросило разобраться с таксистами, мешающими гортранспорту у вокзала в Краснодаре

View this post on Instagram

По инициативе МУП "КТТУ" на площади железнодорожного вокзала "Краснодар-1" состоялось выездное совещание по вопросу затрудненного проезда общественного транспорта от остановки по разворотному кольцу. Особо сложная ситуация складывается в часы прибытия электропоезда "Ласточка" - с 10 до 11 утра и с 22 до 23 часов. Данная остановка является конечной для 9 автобусных и троллейбусных маршрутов МУП "КТТУ". Тогда, когда прибывает "Ласточка", вся площадь хаотично заполняется такси и частными автомобилями, а муниципальному транспорту не остаётся места ни на на оставке, ни даже около неё. Зачастую можно наблюдать, как "легковушка" паркуется прям перед бампером троллейбуса и спокойно ждёт посадки всего одного пассажира, блокируя своими действиями посадку в муниципальный транспорт нескольких десятков человек! И создавая "пробку" на въезде на площадь в несколько кварталов. Выезд с площади для 13-тиметрового электротранспорта - тоже проблема - так как вокруг разворотного кольца собирается целый "круг почёта" такси. Так и "притереться" недолго, что зачастую и происходит! О проблеме, безусловно, знают и правоохранители, и представители администрации города. Для её решения все они вместе с представителями МУП "КТТУ" собрались прям на месте. Изменить радиус разворота, закрепить малые архитектурные формы (полусферы), обновить разметку, установить дополнительные запрещающие знаки и сделать дежурство сотрудников ДПС ГИБДД постоянным - такие меры должны разрешить проблему. О том, как будет меняться ситуация, мы обязательно проинформируем вас, уважаемые подписчики! #ктту # транспорткраснодар #ждвокзал