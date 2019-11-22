КТТУ попросило разобраться с таксистами, мешающими гортранспорту у вокзала в Краснодаре
По инициативе МУП «КТТУ» 22 ноября на площади железнодорожного вокзала «Краснодар-I» прошло совещание, на котором обсудили проблему проезда городского транспорта
Организация сообщила, что основные сложности начинаются, когда на вокзал прибывает поезд «Ласточка» — с 10:00 до 11:00 и 22:00 до 23:00. В это время площадь перед вокзалом хаотично заполняют такси и частные машины, из-за чего муниципальному транспорту не остается места ни на остановке, ни около нее, сообщило трамвайно-троллейбусное управление в своем инстаграме. При этом отмечается, что остановка является конечной для девяти троллейбусов и автобусов.
«Зачастую можно наблюдать, как легковушка паркуется прямо перед бампером троллейбуса и спокойно ждет посадки всего одного пассажира, блокируя своими действиями посадку в муниципальный транспорт нескольких десятков человек!», — отметили в КТТУ.
Кроме того, из-за таких стоянок за несколько кварталов до вокзала образуются пробки. Предприятие добавило, что выезд 13-метрового транспорта с площади тоже стал затрудненным, «так как вокруг разворотного кольца собирается целый "круг почета" такси». А это, в свою очередь, вызывает аварии.
Для решения проблемы на площадь приехали полицейские и представители администрации Краснодара. Совместно они решили, что на территории необходимо изменить градус разворота, закрепить полусферы, которые стоят в кольце, и обновить разметку. Кроме того, на площади планируют установить дополнительные запрещающие знаки и сделать контроль ДПС постоянным.
Как ранее сообщали Юга.ру, ФАС решила проверить всех перевозчиков города, включая КТТУ. Их заподозрили в сговоре при подъеме цен на проезд.
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По инициативе МУП "КТТУ" на площади железнодорожного вокзала "Краснодар-1" состоялось выездное совещание по вопросу затрудненного проезда общественного транспорта от остановки по разворотному кольцу. Особо сложная ситуация складывается в часы прибытия электропоезда "Ласточка" - с 10 до 11 утра и с 22 до 23 часов. Данная остановка является конечной для 9 автобусных и троллейбусных маршрутов МУП "КТТУ". Тогда, когда прибывает "Ласточка", вся площадь хаотично заполняется такси и частными автомобилями, а муниципальному транспорту не остаётся места ни на на оставке, ни даже около неё. Зачастую можно наблюдать, как "легковушка" паркуется прям перед бампером троллейбуса и спокойно ждёт посадки всего одного пассажира, блокируя своими действиями посадку в муниципальный транспорт нескольких десятков человек! И создавая "пробку" на въезде на площадь в несколько кварталов. Выезд с площади для 13-тиметрового электротранспорта - тоже проблема - так как вокруг разворотного кольца собирается целый "круг почёта" такси. Так и "притереться" недолго, что зачастую и происходит! О проблеме, безусловно, знают и правоохранители, и представители администрации города. Для её решения все они вместе с представителями МУП "КТТУ" собрались прям на месте. Изменить радиус разворота, закрепить малые архитектурные формы (полусферы), обновить разметку, установить дополнительные запрещающие знаки и сделать дежурство сотрудников ДПС ГИБДД постоянным - такие меры должны разрешить проблему. О том, как будет меняться ситуация, мы обязательно проинформируем вас, уважаемые подписчики! #ктту # транспорткраснодар #ждвокзал
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