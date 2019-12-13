Проблемы со зрением, щитовидкой и сердцем. Ученые назвали последствия переутомления на работе

Ученые Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья провели исследование, в котором приняли участие 1,7 тыс. человек, работающих в сферах с высоким уровнем стресса. Из них 400 человек прошли медицинский осмотр с определением заболеваний, сообщил 13 декабря RT.

На чувство усталости пожаловалось порядка 50% женщин и 30% мужчин, работающих свыше 24 часов в неделю. Исследователи сообщили, что у таких работников вероятность развития заболеваний органов зрения составляет 67% среди женщин и 57% среди мужчин. Проблемы с эндокринной системой могут возникнуть у 56% женщин и 40% мужчин, а заболевания сердечно-сосудистой системы разовьются у 30% женщин и 29% мужчин.

Порядка 50% участников исследования, который пожаловались на усталость, связали утомляемость с высоким уровнем стресса на работе.

Также эксперты попросили оценить участников степень усталости по шкале от «небольшой» до «сильной». Первый вариант выбрали 38% опрошенных женщин и 45% мужчин. Выяснилось, что они уходят на больничный в среднем на 5,1 день в году. Те же работники, которые оценили свою усталость как «сильную» (3% мужчин и 5% женщин) проводят на больничном в среднем 24,9 дня в году, отмечают ученые.

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