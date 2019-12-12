В Чечне Сунженский район переименовали в Серноводский. Потому что Сунженский уже есть в Ингушетии

По просьбе властей Чечни председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 декабря подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский

Сунженский район расположен на границе Чечни и Ингушетии. Чечня еще в 2013 году в одностороннем порядке утвердила границу между республиками в этом месте, хотя это не входило в компетенцию республиканских властей. Тогда, согласно подписанному Рамзаном Кадыровым закону, Сунженский район практически полностью перешел к Чечне. До тех пор он был поделен на две неравные части — по преимущественному проживанию чеченцев и ингушей, Ингушетии принадлежала большая часть территории (станицы Вознесенская, Орджоникидзевская, Нестеровская, Троицкая и Карабулак). Чечне — меньшая, лишь с двумя станицами Серноводское и Ассиновская.

Однако официально границу между Ингушетией и Чечней закрепили только в сентябре 2018 года. В итоге за Чечней так и остались два населенных пункта — Серноводское и Ассиновская.

В августе 2019 года власти района обратились к парламенту Чечни с просьбой о переименовании его в Серноводский.

«Город Сунжа, от наименования которого образовано наименование района Сунженский, является административно-территориальной единицей Республики Ингушетия. Таким образом, наименование района Сунженский выполняет функцию наименования, но в действительности им не является», — отмечали в районном совете депутатов.

Депутаты чеченского парламента единогласно поддержали предложение и направили его в правительство РФ.

Глава Чечни, комментируя решение кабмина, отметил, что район хорошо развит и привлекает инвестиции. По его словам, за последнее время там построено множество социальных объектов, реконструирована инфраструктура. В частности, район знаменит лечебными серными водами, курортом «Серноводск-Кавказский».

Напомним, в 2013 году в Чечне создали оперативный штаб для развития Сунженского района.