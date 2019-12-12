В Тбилисском районе на встречке столкнулись два грузовика с прицепами
На трассе Краснодар — Кропоткин 11 декабря произошло ДТП с двумя большегрузами
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля КамАЗ-45143 с прицепом выехал на встречку и врезался в грузовой КамАЗ-55102 с прицепом, которым управлял 24-летний мужчина.
От полученных травм предполагаемый виновник ДТП умер на месте. Молодого человека госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 12 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Юга.ру писали о еще одной аварии с грузовиком, которая произошла 11 декабря. В Каневском районе столкнулись грузовик и микроавтобус, один человек погиб.
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