В Краснодар привезут первый трехсекционный трамвай

В Восточное депо краевой столицы трамвай доставят примерно через четыре дня. Это первый трехсекционный трамвай из четырех, который поступит в Краснодар до конца 2019 года. Все односекционные вагоны уже находятся в депо города, из них 26 уже работают на линии, а еще пять в наладке.

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что Усть-Катавский завод полностью выполняет свои обязательства и изготавливает их в срок.

Новые трехсекционные трамваи оснащены кондиционером салона и кабины водителя, а также функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях в процессе посадки/высадки пассажиров зимой и летом. Кроме того, в вагонах есть оборудование для маломобильных пассажиров и людей с ограниченными возможностями. Например, в районе дверей расположено два места для инвалидных колясок.