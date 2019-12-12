В Краснодар привезут первый трехсекционный трамвай
В Краснодар из Усть-Катава отправили первый из четырех трехсекционных трамваев
В Восточное депо краевой столицы трамвай доставят примерно через четыре дня. Это первый трехсекционный трамвай из четырех, который поступит в Краснодар до конца 2019 года. Все односекционные вагоны уже находятся в депо города, из них 26 уже работают на линии, а еще пять в наладке.
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что Усть-Катавский завод полностью выполняет свои обязательства и изготавливает их в срок.
Новые трехсекционные трамваи оснащены кондиционером салона и кабины водителя, а также функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях в процессе посадки/высадки пассажиров зимой и летом. Кроме того, в вагонах есть оборудование для маломобильных пассажиров и людей с ограниченными возможностями. Например, в районе дверей расположено два места для инвалидных колясок.
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Также вагоны оборудовали системой Wi-Fi и USB-разъемами, мультимедийными системами информирования пассажиров и функцией автономного хода на 500 метров. Трехсекционный трамвай вмещает в себя 303 пассажира, из них 48 мест —сидячие. В трамвае есть шесть дверей, а из одной части вагона в другой можно пройти по салону.
Новые трехсекционные трамваи пустят по маршрутам № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию потребуется около трех недель, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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