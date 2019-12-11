ВСК запустила пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов

Пилотная программа Страхового Дома ВСК по страхованию ответственности пластических хирургов разработана совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии

Страховка предназначена специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ). Ее представил генеральный директор Института пластической хирургии и косметологии Юрий Гриб на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который состоялся 5-7 декабря на базе Технопарка «Сколково». В рамках конгресса прошел съезд РОПРЭХ, на котором были определены пути развития отрасли.

Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.

Как сообщали 5 ноября Юга.ру, Страховой Дом ВСК в Москве получил диплом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании.