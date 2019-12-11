ВСК запустила пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Пилотная программа Страхового Дома ВСК по страхованию ответственности пластических хирургов разработана совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии

Страховка предназначена специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ). Ее представил генеральный директор Института пластической хирургии и косметологии Юрий Гриб на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который состоялся 5-7 декабря на базе Технопарка «Сколково». В рамках конгресса прошел съезд РОПРЭХ, на котором были определены пути развития отрасли.

Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.

Как сообщали 5 ноября Юга.ру, Страховой Дом ВСК в Москве получил диплом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании.

Здравоохранение Страхование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Потом начнут стрелять и громить магазины». Путин прокомментировал наказания фигурантам «московского дела»
В России решили учить заключенных писать письма жертвам
Краснодар стал самым привлекательным в России городом для программистов
Кинотеатр «Кубанькино» в конце декабря бесплатно покажет четыре фильма
Эрнст признал, что сюжет «Первого канала» о крушении малайзийского «Боинга» над Украиной был ошибкой
В Краснодаре на десяти участках дорог появятся разделители между полосами

Лента новостей

Статьи

Как украсили к Новому году — 2020 стадион «Краснодар» и города мира

Фото и видео из соцсетей

Статьи Партнерский

25 лет работы кубанского ЗСК

Исторические вехи формирования органов власти на Кубани

Ввоз мандаринов из Абхазии сократился в два раза

В пик сезона мандаринов меньше, чем в прошлом году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале