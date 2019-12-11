На Кубани приняли закон о поддержке рыбоводства

В минувший понедельник ситуацию в агро-промышленной сфере обсуждали на еженедельной планерке. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что на Кубани есть все возможности для производства рыбной продукции и морепродуктов, а существующие в отрасли проблемы необходимо решить в максимально короткие сроки.

27 ноября депутаты приняли в первом чтении поправки в закон аквакультуре, предусматривающие финансовую помощь владельцам рыбоводческих хозяйств при мелиорации прудов, модернизации инфраструктуры и при проведении профилактики заболевания рыб.

11 декабря члены ЗСК приняли закон во втором, окончательном чтении: к существующим мерам поддержки добавили еще две.

«Мы разделяем позицию нашего минсельхоза по данному вопросу и считаем, что несмотря на достаточное количество водных территорий и, соответственно, мест для создания искусственных водоемов, без должного финансового обеспечения надежды, которые мы связываем с производством и восполнением аквакультуры, оправданы не будут», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Он добавил, что к природным предпосылкам надо добавить правовые. Председатель парламента выразил уверенность в том, что новые меры поддержки дадут серьезный экономический эффект — «рост производства, налоговые отчисления и новые рабочие места».