Владельцы рыбоводческих хозяйств Кубани смогут получить господдержку

Законодательное собрание края 27 ноября рассмотрело внесение изменений в региональный закон об аквакультуре

Поправки в закон предполагают, что рыбоводам будут финансово помогать при мелиорации [комплексе действий для улучшения природных условий — Юга.ру] прудов, модернизации и строительстве инфраструктуры и при проведении профилактики заболеваний рыб. Кроме того, законопроект предлагает субсидировать содержание маточного поголовья рыб, зарегистрированного в племенном госрегистре.

«Наши производители рыбы должны получить необходимую им поддержку со стороны государства: страхование рисков, субсидирование части производственных затрат. Это придаст импульс развитию отрасли, поможет привлечь в нее инвестиции», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

После обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Ранее на этом же заседании депутаты решили внести поправки в краевой закон, чтобы увеличить количество сельскохозяйственных земель для развития животноводства.