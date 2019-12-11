Депутаты Кубани утвердили краевой бюджет на три года. 70% казны потратят на социальную сферу

В ЗСК прошла 29-я сессия, на которой обсудили около 60 вопросов. Одним из них стал законопроект о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Поправками предусмотрено увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на 2020 год почти на 1,1 млрд рублей. Дополнительные средства — около 935 млн рублей — будут направлены на развитие физической культуры и спорта. Также планируется увеличить почти на 320 млн рублей финансирование отрасли «Здравоохранение». В рамках расходов на образование предусмотрены дополнительные 143,3 млн рублей на реконструкцию сельских школ.

Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко рассказал, что в ведомстве после детального анализа подготовили таблицу поправок к бюджету. Так, краевой бюджет на 2020 год увеличили почти на 1,1 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, доходов и расходов. Из этих денег около 935 млн рублей направят на развитие физической культуры и спорта. Почти на 320 млн рублей увеличат финансирование здравоохранения. На образование потратят дополнительно 143,3 млн рублей, за которые проведут реконструкцию сельских школ.

Всего по поправкам в 2020 году социально-культурная сфера Кубани дополнительно получит порядка 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Возможность так существенно поддерживать социальную сферу у нас имеется потому, что все отрасли кубанской экономики работают достаточно устойчиво и стабильно. И на будущее наша задача как законодателей состоит в том, чтобы создавать правовые основания для роста всех отраслей нашей экономики», — прокомментировал принятие бюджета председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты также рассмотрели таблицу поправок к законопроекту о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Изменения не затронут основные показатели бюджета фонда.