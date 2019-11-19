В ЗСК пройдут слушания по проекту краевого бюджета
В Законодательном собрании Краснодарского края 26 ноября состоятся парламентские слушания по проекту бюджета региона
На парламентских слушаниях рассмотрят проекты индикативного плана социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы, краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Все законопроекты уже прошли процедуру изучения в комитетах краевого парламента.
«В начале отмечу, что индикативный план — комплексный документ, который содержит прогнозные показатели развития нашего региона. Исходя из цифр, заложенных в нем, формируется и расходная часть краевого бюджета. Работая над основным финансовым документом, во главу угла мы ставим интересы избирателей», — рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
По словам председателя кубанского парламента, в ближайшие три года краевой бюджет сохранит свою социальную ориентированность. Так, в соцсферу в 2020 году направят порядка 68% от всех расходов, или 187,4 млрд рублей. Предусмотрено индексирование социальных выплат отдельным категориям граждан, стипендий, расходов на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты и другое. Кроме того, предусмотрена индексация зарплаты работников бюджетной сферы. По прогнозу, среднемесячный трудовой доход в 2020 году составит почти 33 тыс. рублей.
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Медицина. Основной объем расходов бюджета — более 93%, или почти 260 млрд рублей — выделят на финансирование 26 госпрограмм. Кроме того, возрастет объем средств, направляемых на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи.
Также планируется провести реконструкцию и расширение Краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского, где собираются достроить вторую очередь. Всего на это потратят более 6 млрд рублей, в 2020 году на проект направят более 1 млрд рублей. Ввести новое здание в эксплуатацию планируют в 2022 году.
Образование. В 2020 году в Краснодаре начнется строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей «Наследие». На нее выделят почти 2,3 млрд рублей из краевого бюджета. По проекту само учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест, там появится спальный корпус (общежитие) на 600 мест. Объект планируют сдать в 2021 году.
Благоустройство. Дополнительные деньги заложили на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, поддержку творческой деятельности и развитие благоустройства населенных пунктов Кубани. Одним из приоритетных направлений останется реализация госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», объем ее финансирования на следующий год составит более 32 млрд рублей. В крае продолжат работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию дорог.
На парламентских слушаниях депутаты также рассмотрят проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Планируется, что в 2020 году прогнозируемый объем его доходов составит более 78,2 млрд рублей, расходов — 73,4 млрд рублей, рассказали 19 ноября в пресс-службе ЗСК.
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