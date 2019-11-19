В ЗСК пройдут слушания по проекту краевого бюджета

На парламентских слушаниях рассмотрят проекты индикативного плана социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы, краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Все законопроекты уже прошли процедуру изучения в комитетах краевого парламента.

«В начале отмечу, что индикативный план — комплексный документ, который содержит прогнозные показатели развития нашего региона. Исходя из цифр, заложенных в нем, формируется и расходная часть краевого бюджета. Работая над основным финансовым документом, во главу угла мы ставим интересы избирателей», — рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По словам председателя кубанского парламента, в ближайшие три года краевой бюджет сохранит свою социальную ориентированность. Так, в соцсферу в 2020 году направят порядка 68% от всех расходов, или 187,4 млрд рублей. Предусмотрено индексирование социальных выплат отдельным категориям граждан, стипендий, расходов на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты и другое. Кроме того, предусмотрена индексация зарплаты работников бюджетной сферы. По прогнозу, среднемесячный трудовой доход в 2020 году составит почти 33 тыс. рублей.