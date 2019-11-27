Сочи оккупировали чайки
В конце ноября на реку Сочи в центре курорта прилетело большое количество чаек
Сотни белых птиц в конце ноября прилетели к реке, где кружат в воздухе и держатся на воде огромными «островами».
«Это не нашествие. Птицы каждый год прилетают на зимовку и держатся у нас на побережье», — прокомментировали порталу Юга.ру в научном отделе природного орнитологического парка в Имеретинской низменности.
По словам специалистов, скорее всего, речь идет о стаях озерных чаек. Они прилетают в Сочи в больших количествах и зимуют на реках и в приморской зоне. Птицы задержатся на курорте до весны.
«Прилет озерных чаек в конце осени только начинается. Птицы продолжат прибывать на курорт в декабре», — заключили в научном отделе.
Как сообщали Юга.ру, зимой 2018 года рядом с Крымским мостом поставили кормушки для зимующих птиц.
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