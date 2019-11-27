Сочи оккупировали чайки

В конце ноября на реку Сочи в центре курорта прилетело большое количество чаек

Сотни белых птиц в конце ноября прилетели к реке, где кружат в воздухе и держатся на воде огромными «островами».

«Это не нашествие. Птицы каждый год прилетают на зимовку и держатся у нас на побережье», — прокомментировали порталу Юга.ру в научном отделе природного орнитологического парка в Имеретинской низменности.

По словам специалистов, скорее всего, речь идет о стаях озерных чаек. Они прилетают в Сочи в больших количествах и зимуют на реках и в приморской зоне. Птицы задержатся на курорте до весны.

«Прилет озерных чаек в конце осени только начинается. Птицы продолжат прибывать на курорт в декабре», — заключили в научном отделе.

Как сообщали Юга.ру, зимой 2018 года рядом с Крымским мостом поставили кормушки для зимующих птиц.