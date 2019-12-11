Россияне рассказали, какие вещи зря брали в путешествия
Жители России рассказали, какие вещи им не пригодились в путешествиях
Портал Aviasales попросил жителей России рассказать, какие предметы оказались бесполезными в поездках и только заняли лишнее место.
Первое место в списке ненужных вещей занял зонт — за него проголосовали 33% респондентов, отметив, что зонт можно заменить более компактным дождевиком.
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Девушки, которые приняли участие в опросе, посоветовали не брать обувь на каблуке. Такое мнение высказали 19% россиянок.
15% опрошенных не пригодились в путешествиях книги: по мнению респондентов, в перелетах и поездках лучше читать с электронных носителей. Еще 7% путешественников высказались против полотенца в чемодане.
В топ-5 бесполезных вещей вошли сувениры и косметика. Также в числе бесполезных вещей — ноутбук, домашние тапочки, большие наушники и аптечка с большим количеством лекарств, написал 10 декабря «360».
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