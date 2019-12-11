Россияне рассказали, какие вещи зря брали в путешествия

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Жители России рассказали, какие вещи им не пригодились в путешествиях

Портал Aviasales попросил жителей России рассказать, какие предметы оказались бесполезными в поездках и только заняли лишнее место.

Первое место в списке ненужных вещей занял зонт — за него проголосовали 33% респондентов, отметив, что зонт можно заменить более компактным дождевиком.

Читайте также:

Девушки, которые приняли участие в опросе, посоветовали не брать обувь на каблуке. Такое мнение высказали 19% россиянок.

15% опрошенных не пригодились в путешествиях книги: по мнению респондентов, в перелетах и поездках лучше читать с электронных носителей. Еще 7% путешественников высказались против полотенца в чемодане.

В топ-5 бесполезных вещей вошли сувениры и косметика. Также в числе бесполезных вещей — ноутбук, домашние тапочки, большие наушники и аптечка с большим количеством лекарств, написал 10 декабря «360».

Опросы путешествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
На Кубани разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
Новую скоростную трассу хотят построить между Краснодаром и Самарой
Россиянам собираются разрешить записываться к врачу без полиса ОМС
В Краснодаре на улице Скорняжной ограничили движение из-за ремонта
Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком и микроавтобусом на Кубани

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале