Россияне рассказали, какие вещи зря брали в путешествия

Жители России рассказали, какие вещи им не пригодились в путешествиях

Первое место в списке ненужных вещей занял зонт — за него проголосовали 33% респондентов, отметив, что зонт можно заменить более компактным дождевиком.

Портал Aviasales попросил жителей России рассказать, какие предметы оказались бесполезными в поездках и только заняли лишнее место.

Девушки, которые приняли участие в опросе, посоветовали не брать обувь на каблуке. Такое мнение высказали 19% россиянок.

15% опрошенных не пригодились в путешествиях книги: по мнению респондентов, в перелетах и поездках лучше читать с электронных носителей. Еще 7% путешественников высказались против полотенца в чемодане.

В топ-5 бесполезных вещей вошли сувениры и косметика. Также в числе бесполезных вещей — ноутбук, домашние тапочки, большие наушники и аптечка с большим количеством лекарств, написал 10 декабря «360».