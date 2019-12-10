Как защитить багаж при перелетах: советы эксперта
Эксперт по страхованию путешествий рассказала, как сохранить багаж в целости и сохранности
Анна Сэнт, эксперт компании MoneySuperMarket, напомнила, что нельзя класть ценные вещи в чемоданы, их следует перевозить ручкой кладью. А сам чемодан и сумки следует упаковать в специальные чехлы, полиэтиленовую упаковку. Желательно, чтобы на багаже был цифровой замок.
Не надо пренебрегать и яркими наклейками на багаж, говорит эксперт. «На них стоит указать, помимо имени, адрес и номер телефона. Если что-то пойдет не так, вы должны быть уверены, что ваши вещи вернутся максимально быстро», — цитирует Сэнт 9 декабря «360» со ссылкой на издание Express.
Если вы решили путешествовать в компании, лучше разделить вещи между чемоданами, на случай багаж одного путешественника потеряется при перелете, советует Сэнт.
Чтобы не переживать из-за утери багажа, обязательно составляйте договор страхования. Это поможет получить полноценную и своевременную компенсацию понесенных убытков, напомнила Сэнт.
Как писали Юга.ру, в России в ноябре 2017 года вступили в силу новые правила провоза ручной клади на борту самолета. А группа компаний «Аэрофлот» сообщила, что со 2 апреля 2019 года у них появятся билеты, в которые не будет включен багаж.
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