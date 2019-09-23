В России с 2020 года штат чиновников хотят сократить на 15%

В Минфине в сентября заявили, что 2020 года могут начаться увольнения чиновников

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко 23 сентября рассказала, что в стране около 855 тыс. государственных гражданских служащих. Из них 603 тыс. человек — федеральные чиновники, 252 тыс. — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления трудятся еще 395 тыс. муниципальных служащих.

Нестеренко пояснила, что сокращения проведут за счет оптимизации сети территориальных органов и перераспределения функций. В Минфине предлагают с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, территориальных органов — на 5%. А к 2021 году собираются довести сокращение численности территориальных органов власти до 15%, сообщают РИА «Новости».

Замминистра отметила, что вопрос о том, какие именно должности опадут под сокращение и реорганизацию, будут решать в каждом ведомстве отдельно. Деньги, которые удастся сэкономить, планируют направить на повышение зарплат гражданских служащих.

«Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь. Или потребуется выделение из бюджета дополнительных средств в объеме до 100 миллиардов рублей ежегодно», — добавила Нестеренко.