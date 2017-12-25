В Госдуме рассказали, какие подарки депутаты дарят друг другу на Новый год

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что парламентарии дарят друг другу на Новый год

По ее словам, депутаты обычно дарят сувениры, связанные с Новым годом, — елочки, новогодние шары, фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

«Сейчас очень большой выбор интересных и забавных новогодних украшений, которые поднимают настроение. Мы привыкли делать на Новый год подарки — и это такие вещи, которые ни к чему не обязывают. Как знак внимания, доброго отношения», — цитирует Ольгу Савастьянову RT.

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Председатель комитета добавила, что иногда парламентарии преподносят нестандартные презенты, например, мед с собственной пасеки.

«Это и необычно, и очень приятно, потому что сделано своими руками», — отметила она.

Как сообщали Юга.ру, ранее президент Гильдии маркетологов рассказал, какие новогодние подарки в России дарят чаще всего.

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