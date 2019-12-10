Глава города в Дагестане передал квартиру площадью 110 кв. метров женщине, которая не нуждалась в этом
Следственный комитет в декабре обвинил мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова в превышении должностных полномочий
В середине ноября 2017 года глава администрации Избербаш Абдулмеджид Сулейманов подписал постановление и договор, по которому местной жительнице бесплатно передали муниципальную квартиру площадью 110 кв. метров и рыночной стоимостью более 2 млн рублей. При этом женщина не стояла в очереди на получение жилья и не нуждалась в улучшении жилищных условий.
Женщина зарегистрировала право собственности на квартиру, после чего продала ее за 1,2 млн рублей. Против Сулейманова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов в декабре 2018 года ушел в отставку, получив неодобрение от главы Дагестана.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться?
Рассказываем в семи карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.