Глава города в Дагестане передал квартиру площадью 110 кв. метров женщине, которая не нуждалась в этом

Краснодарский край

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Следственный комитет в декабре обвинил мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова в превышении должностных полномочий

В середине ноября 2017 года глава администрации Избербаш Абдулмеджид Сулейманов подписал постановление и договор, по которому местной жительнице бесплатно передали муниципальную квартиру площадью 110 кв. метров и рыночной стоимостью более 2 млн рублей. При этом женщина не стояла в очереди на получение жилья и не нуждалась в улучшении жилищных условий.

Женщина зарегистрировала право собственности на квартиру, после чего продала ее за 1,2 млн рублей. Против Сулейманова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов в декабре 2018 года ушел в отставку, получив неодобрение от главы Дагестана.

Бюджет Деньги Жилье Превышение полномочий Прокуратура Следственный комитет Суд Хищение

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