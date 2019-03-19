У «Аэрофлота» появятся билеты для путешественников без багажа

Группа компаний «Аэрофлот» сообщила, что со 2 апреля у них появятся билеты, в которые не будет включен багаж

Авиакомпания «Россия» и ПАО «Аэрофлот» планируют ввести такие тарифы на тех рейсах, на которых есть повышенный спрос на полеты без багажа.

В пресс-службе «Аэрофлота» 19 марта сообщили, что ранее в тарифной линейке компании не было безбагажных тарифов. Пассажиры, которые путешествовали налегке, должны были оплачивать неоказанную услугу.

Безбагажные тарифы позволят снизить цены на билеты экономкласса. В компании пообещали, что на некоторых направлениях цена минимального тарифа снизится до 30%.

Новые тарифы будут действовать на направлениях в города Германии — Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также Италии — Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.