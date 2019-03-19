У «Аэрофлота» появятся билеты для путешественников без багажа
Группа компаний «Аэрофлот» сообщила, что со 2 апреля у них появятся билеты, в которые не будет включен багаж
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В пресс-службе «Аэрофлота» 19 марта сообщили, что ранее в тарифной линейке компании не было безбагажных тарифов. Пассажиры, которые путешествовали налегке, должны были оплачивать неоказанную услугу.
Безбагажные тарифы позволят снизить цены на билеты экономкласса. В компании пообещали, что на некоторых направлениях цена минимального тарифа снизится до 30%.
Новые тарифы будут действовать на направлениях в города Германии — Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также Италии — Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.
Как сообщали Юга.ру, авиакомпания UTair с декабря начала продавать билеты по 900 рублей.
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