В Геленджике впервые пройдет новогодний карнавал
28 декабря в Геленджике впервые пройдет новогодний костюмированный карнавала
Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца культуры и пройдет по геленджикской набережной до Центральной площади, где установят главную городскую елку. В шествии примут участие творческие коллективы организации города, также к колонне смогут присоединиться все желающие, отметили в пресс-службе мэрии курорта. Уже на площади пройдет концерт, развернется новогодняя ярмарка.
В мэрии добавили, что торжественное открытие главной елки муниципалитета состоится 21 декабря в 19 часов. А новогоднее празднование начнется в 22 часа 31 декабря.
Отмечается, что решение провести новогодний карнавал приняли, опираясь на положительный опыт летнего карнавала, приуроченного к открытию курортного сезона.
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