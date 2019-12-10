В Геленджике впервые пройдет новогодний карнавал

Краснодарский край

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28 декабря в Геленджике впервые пройдет новогодний костюмированный карнавала

Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца культуры и пройдет по геленджикской набережной до Центральной площади, где установят главную городскую елку. В шествии примут участие творческие коллективы организации города, также к колонне смогут присоединиться все желающие, отметили в пресс-службе мэрии курорта. Уже на площади пройдет концерт, развернется новогодняя ярмарка. 

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В мэрии добавили, что торжественное открытие главной елки муниципалитета состоится 21 декабря в 19 часов. А новогоднее празднование начнется в 22 часа 31 декабря.

Отмечается, что решение провести новогодний карнавал приняли, опираясь на положительный опыт летнего карнавала, приуроченного к открытию курортного сезона.

Геленджик Новый год Праздники

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