Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Краснодар с благотворительным проектом
Дед Мороз пробудет в Краснодаре два дня — 10 и 11 декабря
Волшебник из Великого Устюга уже четвертый год путешествует по городам страны с благотворительным проектом. Совместно с журналистами телеканала НТВ Дед Мороз помогает детям из малообеспеченных и многодетных семей, которые присылали письма в его резиденцию.
В Краснодаре Дед Мороз посетит несколько социальных учреждений и проведет пресс-конференцию. Она пройдет 10 декабря в здании городской Общественной палаты на Коммунаров, 8. Начало — в 11:00. А на следующий день все желающие смогут увидеть главного волшебника страны на празднике в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34). Он начнется в 12:00.
Подобные праздники Дед Мороз проведет в 28 городах России. За эту зиму он посетит с благотворительным проектом Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в гордуме Грозного праздник проведет свой Дед Мороз. Ему и Снегурочке запретили пахнуть алкоголем, курить, материться и использовать в представлении животных и насекомых.
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