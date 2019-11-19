Гостиницы «Интурист» больше нет в Краснодаре. Что произошло?

Редакция Юга.ру узнала, что стало с одним из символов Краснодара, находящимся на улице Красной, и что теперь будет вместо него

Фотография с новой вывеской вместо названия «Интурист» — Crowne Plaza — появилась в инстаграме «Туподар» 19 ноября. Портал Юга.ру связался с пресс-службой Crowne Plaza, чтобы узнать подробности.

Там рассказали, что компания-арендатор ООО «ГК Екатеринодар» не ушла из здания, но приобрела франшизу международной сети InterContinental Hotels Group. Поэтому теперь, с 28 ноября, «Интурист» официально начнет работать как «Crowne Plaza Краснодар». Собственник отеля, добавили в пресс-службе, остался тем же.

Отель с новым названием будет иметь четыре звезды международного стандарта. По словам представителя компании, в нем полностью обновляют номерной фонд и мебель, поменяют инженерную и охранные системы. Позже планируют заняться фасадом здания. Отель станет местом для проведения деловых мероприятияй.

Ранее Юга.ру выпускали материал о гостинице «Интурист» и о том, как там все устроено внутри.