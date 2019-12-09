В Анапе школьник сохранил у себя в аккаунте видео с маршем СС для реферата. Его мать оштрафовали

В Анапе оштрафовали мать подростка, который во время подготовки реферата запостил на своей странице во «ВКонтакте» видео с шествием войск СС

В прокуратуру Анапы 30 августа поступила жалоба о том, что пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Леня М» опубликовал у себя на странице в открытом доступе видеозапись с шествием войск СС. По факту возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Как выяснилось позже, страница принадлежит несовершеннолетнему школьнику. Его мать вызвали в суд. На заседании, которое прошло 29 октября, она признала вину и объяснила, что ее сын сохранил видео во время подготовки реферата по истории. Женщина заверила, что ни она, ни ее сын не занимаются пропагандой, что они патриоты и поддерживают казачье движение на Кубани. Она попросила суд не наказывать ее строго и сказала, что будет контролировать информацию на странице ребенка. Также подсудимая сообщила, что сама удалит все запрещенные материалы.

Анапский городской суд признал мать школьника виновной и выписал штраф в 1 тыс. рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Анапского горсуда 9 декабря.

Отметим, что заседание прошло незадолго до принятия Госдумой РФ законопроекта, согласно которому демонстрировать нацистскую символику разрешено в учебных и просветительских целях, но только при обязательном условии «осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к этой идеологии». Текст закона был официально опубликован 2 декабря.