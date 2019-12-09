«Билайн» объявил о скидке 20% на связь в 2020 году

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В преддверии Нового года «Билайн» предложил клиентам скидку 20% на год при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с домашним интернетом

Получить новогоднюю скидку могут и новые абоненты, и нынешние клиенты «Билайн». Скидка активируется с помощью инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн».

Скидка действует при сохранении выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения. Акция проводится с 28 ноября 2019 по 31 января 2020 года при подключении любого из тарифов «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+».

Читайте также:

Те же условия актуальны и для пользователей домашнего интернета и Билайн-ТВ при подключении или переходе на один из тарифов — «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

«По данным Роскомнадзора Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев 2019 года. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку», — сообщила исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн» Ирина Лебедева.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.

Мобильная связь Телевидение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее заключили под стражу подозреваемого во взятке подполковника полиции
В лесах Кубани хотят снести незаконные постройки
В России меньше всего вредных привычек у жителей Чечни. Кубань попала на 18-е место
На Кубани открыли две спортивные площадки
ФК «Сочи» назначил нового главного тренера
В понедельник на Кубани будет дождливо, а к середине недели вернется солнце

Лента новостей

Статьи

Что может скрывать родинка?

Как распознать меланому и где пройти обследование бесплатно

Статьи Партнерский

Как открыть ИП и сколько это стоит?

Пять шагов к своему делу

Статьи Партнерский

Как устроен интернет вещей?

Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале