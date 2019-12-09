«Билайн» объявил о скидке 20% на связь в 2020 году

В преддверии Нового года «Билайн» предложил клиентам скидку 20% на год при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с домашним интернетом

Скидка действует при сохранении выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения. Акция проводится с 28 ноября 2019 по 31 января 2020 года при подключении любого из тарифов «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+».

Получить новогоднюю скидку могут и новые абоненты, и нынешние клиенты «Билайн». Скидка активируется с помощью инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн».

Те же условия актуальны и для пользователей домашнего интернета и Билайн-ТВ при подключении или переходе на один из тарифов — «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

«По данным Роскомнадзора Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев 2019 года. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку», — сообщила исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн» Ирина Лебедева.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.