«Билайн» организовал первые в РФ хирургические операции и консилиум с использованием сети 5G
«Билайн» совместно с компанией Huawei организовали удаленный консилиум для двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G
Мероприятие провели на базе московского GMS Hospital совместно с Российским обществом хирургов (РОХ) и Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ), сообщили 29 ноября в пресс-службе «Билайн». Сети 5G в столице тестируются при поддержке Правительства Москвы.
Проект показал возможности широкополосной связи и низких задержек, позволяющих передавать видео высокого разрешения (4К) с камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, рентген-установок и прочих устройств. Были продемонстрированы и возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консилиумы, и платформы TrueConf для сеансов 4K-конференцсвязи.
В операционном блоке GMS Hospital и на территории инновационного центра «Сколково» «Билайн» и Huawei развернули тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ).
В онлайн-режиме провели две операции с удаленной консультацией:
- Извлечение NFC-чипа, вживленного в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн».
- Удаление раковой опухоли — проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума.
Виртуальный пинг-понг и умный робот:
В РязГМУ провели обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме реального времени. Руководил семинаром доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии РязГМУ Минздрава России Александр Натальский.
В операционном блоке GMS Hospital хирургические операции проводил хирург и онколог, руководитель центра хирургии GMS Hospital Бадма Башанкаев. Удаленную консультацию проводил директор больницы Центросоюза и президент РОЭХ Сергей Емельянов. Модерацию медицинского консилиума в «Сколково» проводил управляющий делами РОХ Михаил Таривердиев.
«Этот прикладной кейс демонстрирует перспективы развития сферы здравоохранения. В будущем удаленные консультации и операции помогут спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Чтобы это было возможно, нужны качество связи и широкая зона покрытия. "Билайн" активно модернизирует свою сеть. Например, в Москве уже возросла емкость сети и увеличилась площадь непрерывного покрытия. При более чем двукратном росте трафика в сети LTE "Билайн" скорости доступа в интернет выросли в 2-3 раза. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G. По всей Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M, в которых уже сейчас могут работать миллионы "умных устройств" и интернета вещей», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» («Билайн») Василь Лацанич.
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