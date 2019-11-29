«Билайн» организовал первые в РФ хирургические операции и консилиум с использованием сети 5G

«Билайн» совместно с компанией Huawei организовали удаленный консилиум для двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G

Мероприятие провели на базе московского GMS Hospital совместно с Российским обществом хирургов (РОХ) и Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ), сообщили 29 ноября в пресс-службе «Билайн». Сети 5G в столице тестируются при поддержке Правительства Москвы. Проект показал возможности широкополосной связи и низких задержек, позволяющих передавать видео высокого разрешения (4К) с камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, рентген-установок и прочих устройств. Были продемонстрированы и возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консилиумы, и платформы TrueConf для сеансов 4K-конференцсвязи.

В операционном блоке GMS Hospital и на территории инновационного центра «Сколково» «Билайн» и Huawei развернули тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ). В онлайн-режиме провели две операции с удаленной консультацией: Извлечение NFC-чипа, вживленного в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн». Удаление раковой опухоли — проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума.

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В РязГМУ провели обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме реального времени. Руководил семинаром доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии РязГМУ Минздрава России Александр Натальский. В операционном блоке GMS Hospital хирургические операции проводил хирург и онколог, руководитель центра хирургии GMS Hospital Бадма Башанкаев. Удаленную консультацию проводил директор больницы Центросоюза и президент РОЭХ Сергей Емельянов. Модерацию медицинского консилиума в «Сколково» проводил управляющий делами РОХ Михаил Таривердиев.