В новогодние выходные для туристов впервые заработает «Атамань»

Краснодарский край

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Жители и гости Краснодарского края смогут посетить выставочный комплекс со 2 по 12 января

Для туристов организуют тематические зоны и подготовят программу, уточнили в министерстве культуры региона. Гости смогут узнать, во что одевались казаки в Новый год, какие у них были традиции и занятия в праздники.

«Гости смогут погрузиться в новогоднюю казачью атмосферу, принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, своими руками изготовить различные новогодние сувениры и обереги», — отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края 7 декабря.

Напомним, этнокомплекс «Атамань» в Темрюкском районе открылся в январе 2009 года. Губернатор Краснодарского края — на тот момент Александр Ткачев, заключал, что этностаница должна стать второй после игорной зоны «Азов-сити» точкой развития Азовского побережья. В 2018 году «Азов-сити» ликвидировали.

Казачество Новый год Тамань Темрюкский район

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