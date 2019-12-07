В новогодние выходные для туристов впервые заработает «Атамань»

Для туристов организуют тематические зоны и подготовят программу, уточнили в министерстве культуры региона. Гости смогут узнать, во что одевались казаки в Новый год, какие у них были традиции и занятия в праздники.



«Гости смогут погрузиться в новогоднюю казачью атмосферу, принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, своими руками изготовить различные новогодние сувениры и обереги», — отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края 7 декабря.

Напомним, этнокомплекс «Атамань» в Темрюкском районе открылся в январе 2009 года. Губернатор Краснодарского края — на тот момент Александр Ткачев, заключал, что этностаница должна стать второй после игорной зоны «Азов-сити» точкой развития Азовского побережья. В 2018 году «Азов-сити» ликвидировали.