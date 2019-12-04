ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорится, что Светлана Медведева на протяжении шести лет пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000

Алексей Навальный пишет, что авторы расследования сопоставили информацию, которая появлялась в СМИ и социальных сетях о поездках супруги премьер-министра в промежуток с 2012 по 2018 год с данными о полетах бизнес-джета, которые доступны на сайте, отслеживающем перемещения воздушных судов.

ФБК пишет, что сейчас лайнер принадлежит компании IF COMPANY LIMITED, зарегистрированной в Белизе. Офшор купил самолет в декабре 2017 года у другой компании, TEKSER MANAGEMENT LIMITED, которая до сентября 2018 года входила в список аффилированных лиц ВТБ.

Отметим, что согласно опубликованной на сайте правительства России информации, Светлана Медведева в 2018 году не имела доходов. Навальный также указывает, что Дмитрий Медведев получает зарплату в размере 800 тыс. рублей в месяц, однако ее недостаточно, чтобы оплатить один час полета лайнера: порядка 10-12 тыс. долларов.

В расследовании также сказано, что кроме самолета Bombardier Global Express 5000, компании IF COMPANY LIMITED принадлежит лайнер Bombardier Global 6000. В понедельник, 2 декабря, ФБК опубликовал информацию о том, что самолетом пользуется телеведущая телеканала «Россия-1» Наиля Аскер-заде.

Как писали Юга.ру, в 100 городах России, в том числе в Краснодаре и Сочи, 26 марта 2017 года состоялись антикоррупционные акции сторонников Алексея Навального.