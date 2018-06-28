В России банковские карты будут блокировать при подозрении на хищение денег

Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит временно блокировать банковские карты при подозрения хищения с них денег

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, сообщается, что банк будет приостанавливать возможность совершения платежа при возникновении подозрения на хищение.

Ограничения будут вводить на срок не более двух рабочих дней. При подтверждении клиентом правомерности операции банк сможет снимать ограничения.

«Правомерность денежных транзакций банк будет оценивать на основе анализа характера, параметра и объема совершаемых его клиентами операций», — указано в документе.

Закон вступит в силу через три месяца, сообщает RT.

Деньги Закон
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Руководство Адыгеи будет пресекать случаи сбора родительских средств на учебники и рабочие тетради
В Адыгее с 1 июля на 18 копеек подорожает газ
В России банковские карты будут блокировать при подозрении на хищение денег
В Госдуме заявили об угрозе мусорного коллапса в Крыму и Кабардино-Балкарии
Россия и США договорились о дате и месте встречи Путина и Трампа
ПАСЕ призвала Россию расследовать преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне. В республике назвали организацию бесполезной, а доклад сфабрикованным

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале