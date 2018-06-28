В России банковские карты будут блокировать при подозрении на хищение денег

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит временно блокировать банковские карты при подозрения хищения с них денег

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, сообщается, что банк будет приостанавливать возможность совершения платежа при возникновении подозрения на хищение.

Ограничения будут вводить на срок не более двух рабочих дней. При подтверждении клиентом правомерности операции банк сможет снимать ограничения.

«Правомерность денежных транзакций банк будет оценивать на основе анализа характера, параметра и объема совершаемых его клиентами операций», — указано в документе.

Закон вступит в силу через три месяца, сообщает RT.