В Сочи восстановили мост через реку Хероту
В Сочи в начале декабря восстановили пешеходный мост через реку Хероту, который год назад снес селевой поток
Осенью 2018 года мост в Лазаревском районе Сочи разрушил сель. Через переправу проходит единственный маршрут, который позволяет сократить путь в район Чайсовхоза. В течение года около 5 тыс. жителей курорта были вынуждены добираться до работы, в школы и детские сады не привычным, коротким путем, а по центральным улицам.
Мост не стоял на балансе города, новый мэр курорта Алексей Копайгородский поручил решить эту проблему. Мост удалось восстановить за месяц, его оснастили пандусами для удобного передвижения маломобильных граждан и мам с колясками. Для того, чтобы обезопасить его от возможных разливов реки, высоту подняли на полтора метра. Помимо этого, все коммуникации, ранее проложенные под металлическим настилом, вывели за пределы моста, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Река Херота нередко поднимается до опасных отметок. Как писали Юга.ру, последний такой случай произошел в августе после сильных ливней.
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