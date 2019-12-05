Три величайших боксера современности: версия Роя Джонса

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший перечислил имена лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий

«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — рассказал боксер в интервью RT.

Теренс Кроуфорд — американский боксер. Выступает в полусредней весовой категории. Чемпион Панамериканских игр, абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе.

Василий Ломаченко — украинский боксер. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, многократный чемпион Украины.

Сантос Сауль Альварес — мексиканский боксер, выступающий в пяти весовых категориях.

Как писали Юга.ру, в 2015 году Рой Джонс получил паспорт гражданина России, в декабре этого же года ему подарили коттедж в Анапе. А 20 июля 2019 года спортсмен приехал в Геленджик на Международный день бокса.