Три величайших боксера современности: версия Роя Джонса
Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший перечислил имена лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — рассказал боксер в интервью RT.
Теренс Кроуфорд — американский боксер. Выступает в полусредней весовой категории. Чемпион Панамериканских игр, абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе.
Василий Ломаченко — украинский боксер. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, многократный чемпион Украины.
Сантос Сауль Альварес — мексиканский боксер, выступающий в пяти весовых категориях.
Как писали Юга.ру, в 2015 году Рой Джонс получил паспорт гражданина России, в декабре этого же года ему подарили коттедж в Анапе. А 20 июля 2019 года спортсмен приехал в Геленджик на Международный день бокса.
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