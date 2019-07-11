Боксер Рой Джонс приедет в Геленджик
В Геленджик 20 июля на Международный день бокса приедет спортсмен Рой Джонс — младший
Рой Джонс — младший приедет на курорт и посетит мероприятия, посвященные празднованию Международного дня бокса. Так, 19 июля на центральной площади курорта пройдет церемония взвешивания, а также матч по олимпийскому боксу между сборными Геленджика и Краснодарского края.
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20 июля там же состоится вечер профессионального бокса с участием спортсменов из России, Аргентины, Южной Африки, Малави, Швеции, Узбекистана и Казахстана. Главным боем станет реванш Максима Власова и Айзека Чилембы, рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.
Ожидается, что на турнире в качестве почетных гостей будут присутствовать чемпионы мира Дмитрий Пирог, Григорий Дрозд, Девон Александр и Рой Джонс.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году американский боксер Рой Джонс — младший получил российское гражданство. В конце того же года спортсмену подарили коттедж в Анапе.
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