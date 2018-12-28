Жительница Армавира ограбила и задушила 82-летнюю пенсионерку, у которой делала ремонт

В Краснодаре перед судом предстанет жительница Армавира, обвиняемая в убийстве и ограблении знакомой пенсионерки

Как сообщали Юга.ру, тело 82-летней пенсионерки нашли вечером 2 февраля в доме на улице Шмидта в Армавире. Правоохранительные органы установили, что к убийству причастна ее 50-летняя знакомая — она делала у пенсионерки ремонт. По версии следствия, злоумышленница под видом контролера электросетей пришла к пенсионерке, надеясь, что та ее не узнает. Она воспользовалась моментом, когда хозяйка отлучилась, и достала из-под стола кухни хранящуюся там сумку с 50 тыс. рублей. Пенсионерка вернулась и узнала ее.

«Вооружившись шваброй и костылем, пожилая женщина попыталась пресечь ее противоправные действия. Однако в ответ обвиняемая нанесла несколько ударов фонарем по голове оппонентки, после чего задушила ее при помощи шнура. Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, злоумышленница скрылась», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе расследования выяснилось, что также в декабре 2017 года женщина угрожала убийством своему супругу, используя топор.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (Похищение паспорта) и ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством).

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Краснодарский краевой суд. В период следствия женщина находилась под стражей.