В России хотят ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесли законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок ее расчета

Документ предполагает, что показатель — единая минимальная цена — будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, при этом будет применяться повышающий коэффициент — 1,4.

По расчетам авторов законопроекта, при такой формуле единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86 рублей 28 копеек, в то время как средняя стоимость легальной пачки сейчас составляет около 115 рублей.

Цель проекта — борьба с контрафактом. Пока такого ценового порога нет, рынок активно насыщается нелегальной продукцией по экономически необоснованным заниженным ценам. Так, сейчас контрафакт продается по цене 45—55 рублей, притом что на долю налогов не может приходиться менее 62 рублей.

Авторы инициативы — Сергей Катасонов от ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев от «Единой России».

Они указывают, что предлагаемый уровень ЕМЦ не затронул бы более 97% цен на продукцию законных производителей, передает RT.