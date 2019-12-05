На Кубани в 2020 году на расчистку лиманов направят 197 млн рублей
Власти Краснодарского края направят более 197 млн рублей на расчистку лиманов в 2020 году
Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что в регионе на протяжении последних трех лет восстанавливают лиманы рыбохозяйственного значения. План мелиоративных работ разработали совместно с Росрыболовством в рамках соглашения, заключенного на выставке «Золотая осень-2017».
Коробка добавил, что в этом году в Азово-Кубанские лиманы выпустили более 2,7 млн экземпляров молодой рыбы. В том числе более 2,5 млн экземпляров молоди белого амура и белого толстолобика.
Благодаря этому, например, в лиманах Славянского района снизилась плотность мягкой растительности. Также в этом году начали чистить канал в Темрюкском районе. В 2020 году планируют расчистить еще шесть лиманов, на это направят более 197 млн рублей из федеральных средств, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также
Статьи Партнерский«Быть экологичным — выгодно»
Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.