В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб житель Кубани

В Адыгее ночью 3 декабря мужчина погиб при столкновении легковушки с большегрузом

Авария случилась около 22:10 на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе. Автомобиль «Жигули» под управлением 41-летнего жителя Краснодарского края выехал на встречку, где врезался в грузовик MAN.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, его 42-летний пассажир, житель Краснодарского края, погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Еще одно смертельное ДТП произошло 3 декабря в Туапсинском районе. Там при лобовом столкновении машин погибла 30-летняя водитель BMW 3 и два человека пострадали.