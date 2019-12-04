В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб житель Кубани

Адыгея

Распечатать

В Адыгее ночью 3 декабря мужчина погиб при столкновении легковушки с большегрузом

Авария случилась около 22:10 на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе. Автомобиль «Жигули» под управлением 41-летнего жителя Краснодарского края выехал на встречку, где врезался в грузовик MAN.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, его 42-летний пассажир, житель Краснодарского края, погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Еще одно смертельное ДТП произошло 3 декабря в Туапсинском районе. Там при лобовом столкновении машин погибла 30-летняя водитель BMW 3 и два человека пострадали.

ДТП Полиция смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре четверых экс-участковых будут судить за продажу наркотиков женщине, указавшей на закладку, и вымогательство у нее взятки
БРИКС дал Краснодару 25,6 млн рублей на консультации и подготовку документов по «канатному метро»
«Курорт Красная Поляна» рассказал про съемки сериала «Кухня. Война за отель» с Дмитрием Нагиевым
В предгорьях Сочи выпал первый снег. Теперь барсук сможет впасть в спячку
В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб житель Кубани
В Краснодаре воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Быть экологичным — выгодно»

Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым

Тестовый запуск поезда в Крым засняли на видео

Статьи

В России откроют бесплатную горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале