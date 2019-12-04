В Адыгее в ДТП с грузовиком погиб житель Кубани
В Адыгее ночью 3 декабря мужчина погиб при столкновении легковушки с большегрузом
Авария случилась около 22:10 на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе. Автомобиль «Жигули» под управлением 41-летнего жителя Краснодарского края выехал на встречку, где врезался в грузовик MAN.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, его 42-летний пассажир, житель Краснодарского края, погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
Еще одно смертельное ДТП произошло 3 декабря в Туапсинском районе. Там при лобовом столкновении машин погибла 30-летняя водитель BMW 3 и два человека пострадали.
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