В Туапсинском районе девушка на BMW погибла в лобовом ДТП

Краснодарский край

Распечатать

На трассе в Туапсинском районе 3 декабря произошла автомобильная авария. Есть жертвы

ДТП произошло в районе 59-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 30-летняя девушка, управляя автомобилем BMW 3, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen.

В результате аварии 30-летняя водитель BMW погибла на месте, ее 27-летняя пассажирка и 43-летний водитель Volkswagen получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 3 декабря в Краснодаре столкнулись маршрутка и две легковушки. Пострадали три пассажира автобуса.

Аварии Автомобили ДТП Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани должны подготовить проекты школьных столовых к июню 2020 года
В Краснодаре собственник начал сносить самострой на улице 1-го Мая
В Туапсинском районе девушка на BMW погибла в лобовом ДТП
В Краснодаре назначили нового прокурора Карасунского округа
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
В Адыгее НИИ сельского хозяйства планируют объединить с технологическим университетом

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале