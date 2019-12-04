В Туапсинском районе девушка на BMW погибла в лобовом ДТП

Как писали Юга.ру, 3 декабря в Краснодаре столкнулись маршрутка и две легковушки. Пострадали три пассажира автобуса.

В результате аварии 30-летняя водитель BMW погибла на месте, ее 27-летняя пассажирка и 43-летний водитель Volkswagen получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в районе 59-го км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 30-летняя девушка, управляя автомобилем BMW 3, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen.

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