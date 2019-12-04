Жительница Анапы зарезала свою четырехлетнюю дочь. Ее хотят отправить в психбольницу
В Краснодаре будут судить жительницу Анапы с психическим расстройством, которая убила ножом свою дочь
По версии следствия, днем 14 апреля 2019 года 37-летняя женщина с 4-летней дочерью была в гостях у знакомых в станице Гостагаевской. Они вместе с ребенком вышли из дома во двор, у женщины при себе был нож. В какой-то момент женщина ударила этим ножом в шею дочери. От резаной раны девочка умерла на месте. Ее мать вернулась в дом и рассказала хозяевам о случившемся. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и полицию.
На мать погибшей девочки завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Женщина прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Обследование выявило хроническое психическое расстройство, из-за которого она не может осознавать характер своих действий и управлять ими.
Следственный отдел завершил расследование. Материалы уголовного дела с постановлением о принудительном лечении направлены в суд. Заседание, которое определит, отправят ли женщину на лечение, пройдет в Краснодаре, сообщили 4 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В октябре Юга.ру рассказывали о случае, когда жительница Белореченского района избила своего сына с синдромом Дауна. Женщину привлекли к административной ответственности. Позже выяснилось, что у женщины психическое заболевание.
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