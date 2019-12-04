В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию снега
Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю 4 декабря объявила экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
По данным Росгидромета по Южному федеральному округу и Северо-Кавказского гидрометеорологического центра, сильное налипание снега ожидается утром, а также днем 4 декабря в предгорной и горной зоне Сочи.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101.
Напомним, накануне в крае прогнозировали снегопад и гололед, а в горах — лавины. В Краснодаре из-за первого снега вечером 3 декабря образовалась 10-бальная пробка.
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��❄️☃️ Джингл белз. ⠀ Пока вы спите и ничего не подозреваете, горный кластер засыпает снегом ❄️�� ⠀ Пухляныш идёт даже внизу, например в Роза Долине (+560м н.у.м) �� По прогнозу снегопад продлится до 8 утра ���� Ееееееееееееееееее �� Записал для вас - любимые подписчики серию видео с разных вебкамер горнолыжных курортов. Видео по 3 секунды, по порядку: ⠀ 1. +960м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 2. +1800м н.у.м. «Роза Хутор» 3. +550м н.у.м. «Газпром» 4. +1100м н.у.м. «Роза Хутор» 5. +1100м н.у.м. «Роза Хутор» 6. +900м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 7. +560м н.у.м. «Роза Хутор» 8. +1389м н.у.м. «Газпром» 9. +1460м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 10. + 1440м н.у.м. «Газпром» ⠀ Если включите звук, то будет горааааздо волшебнее ��☺️ ⠀ P.S. Пост готовился 40 минут. Поддержите лайкосом и репостом в сторис �� ⠀ За возможность наблюдать из тёплой квартиры по вебкам респект @bisv.ru ⠀ �� #sochi_online
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