В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию снега

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю 4 декабря объявила экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега

По данным Росгидромета по Южному федеральному округу и Северо-Кавказского гидрометеорологического центра, сильное налипание снега ожидается утром, а также днем 4 декабря в предгорной и горной зоне Сочи.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101.

Напомним, накануне в крае прогнозировали снегопад и гололед, а в горах — лавины. В Краснодаре из-за первого снега вечером 3 декабря образовалась 10-бальная пробка.