В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию снега

View this post on Instagram

❄️☃️ Джингл белз. ⠀ Пока вы спите и ничего не подозреваете, горный кластер засыпает снегом ❄️ ⠀ Пухляныш идёт даже внизу, например в Роза Долине (+560м н.у.м) По прогнозу снегопад продлится до 8 утра Ееееееееееееееееее Записал для вас - любимые подписчики серию видео с разных вебкамер горнолыжных курортов. Видео по 3 секунды, по порядку: ⠀ 1. +960м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 2. +1800м н.у.м. «Роза Хутор» 3. +550м н.у.м. «Газпром» 4. +1100м н.у.м. «Роза Хутор» 5. +1100м н.у.м. «Роза Хутор» 6. +900м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 7. +560м н.у.м. «Роза Хутор» 8. +1389м н.у.м. «Газпром» 9. +1460м н.у.м. «Курорт Красная Поляна» 10. + 1440м н.у.м. «Газпром» ⠀ Если включите звук, то будет горааааздо волшебнее ☺️ ⠀ P.S. Пост готовился 40 минут. Поддержите лайкосом и репостом в сторис ⠀ За возможность наблюдать из тёплой квартиры по вебкам респект @bisv.ru ⠀ #sochi_online